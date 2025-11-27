La Juventus rêve de rapatrier Marco Verratti !

La Juventus souhaite recruter un milieu supplémentaire lors du mercato hivernal pour satisfaire Luciano Spalletti et lui offrir de nouvelles options. Le nom de Pierre-Emile Höjbjerg a par exemple été évoqué par la presse italienne ces dernières semaines. Il n’est pas le seul à apparaître dans les médias.

Selon Sportmediaset, la Juve pense également à Marco Verratti, qui n’a, rappelons-le, jamais joué en Serie A puisque le PSG l’avait recruté à Pescara, en Serie B, en 2012. Le club italien devrait quand même résoudre un sacré écueil, celui du salaire pharaonique de Verratti avec Al-Duhail, qu’il a rejoint en juillet après 2 ans avec Al-Arabi. Agé de 33 ans, Verratti nous avait récemment assuré se sentir très bien au Qatar.