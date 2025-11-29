Menu Rechercher
Serie A : Kenan Yildiz porte la Juventus face à Cagliari

Par Chemssdine Belgacem
Juventus 2-1 Cagliari

En déplacement à Bodo Glimt ce mardi, la Juventus peut remercier Jonathan David qui a donné la victoire aux Bianconeri en toute fin de rencontre (2-3). Ce samedi, la Vieille Dame affrontait Cagliari en championnat. Une rencontre importante pour la formation piémontaise en quête de points en championnat. Et non sans difficultés, les hommes de Luciano Spalletti ont assuré l’essentiel.

Concédant l’ouverture du score de Sebastiano Esposito (1-0, 26e), la Juve a réagi dans la minute grâce à son crack Kenan Yildiz (1-1, 27e). Avant la mi-temps, la Vieille Dame a pris les commandes grâce à son virtuose turc (2-1, 45e). Le score n’a pas évolué malgré la pression sicilienne au retour des vestiaires et la Juventus Turin s’est adjugé une victoire précieuse qui la place à la 7e place au classement.

