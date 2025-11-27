Menu Rechercher
Serie A

Adrien Rabiot explique son drôle de surnom

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Adrien Rabiot AC Milan @Maxppp

Après seulement une année passée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot (30 ans) est retourné en Italie. Il a retrouvé à l’AC Milan Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus. Les deux hommes s’apprécient, à tel point que l’entraîneur a donné un surnom au Français.

C’est ce qu’il a expliqué ce jeudi dans la Gazzetta dello Sport. « À Paris, j’étais « Le Duc » et à Turin, je suis devenu « The Duke ». J’aime bien « Crazy Horse » (le surnom donné par Allegri, ndlr), ça me représente bien quand je suis sur le terrain… Pour Landucci, je suis « Monsieur » depuis mon passage à la Juve ça sonne bien.» Le Duc est devenu le cheval fou donc.

