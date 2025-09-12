Adrien Rabiot balance ses vérités sur Jonathan Rowe et l’OM

«Je suis très content d’être ici. Forza Milan !» Voici les premiers mots prononcés hier matin par Adrien Rabiot à son arrivée à Milan. Un peu plus tard, le Français a de nouveau pris la parole sur une vidéo publiée sur Instagram par les Rossoneri. «Coucou les fans de l’AC Milan, je suis vraiment heureux d’être ici. J’ai vraiment hâte d’être sur le terrain avec le maillot de l’AC Milan. Forza Milan.» Un petite mise en bouche avant sa première prise de parole officielle prévue ce vendredi à midi au centre d’entraînement de Milanello. L’occasion pour lui de revenir sur son arrivée en Lombardie, dans un contexte un peu particulier après sa mise sur le marché par l’OM.

Le Duc explique son choix

«Tout s’est passé presque à la fin du mercato. J’avais déjà parlé à Allegri à son arrivée à Milan, mais comme vous le savez, j’étais encore à Marseille et j’avais des liens avec le club. Puis, après ce qui s’est passé (la bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, ndlr), le manager m’a rappelé pour me parler de son projet à Milan, de sa volonté de retrouver la Ligue des Champions et de faire un bon parcours. Finalement, tout s’est passé très vite et nous y sommes parvenus.» La présence d’Allegri a clairement fait pencher la balance. Le coach italien l’avait d’ailleurs contacté bien avant ses histoires à l’Olympique de Marseille comme l’a avoué l’ancien du PSG.

«Oui, il m’a appelé tout de suite (à son arrivée sur le banc de Milan, ndlr), mais j’étais sous contrat, puis il m’a rappelé le lendemain de l’affaire. On n’a pas encore eu le temps de bien parler de l’équipe, mais je le connais bien, je sais comment il travaille. Je suis tout à fait prêt. (…) On a beaucoup partagé. Je me suis senti bien à la Juve dès le début. Il est très ambitieux et il a la bonne mentalité. On a une excellente complicité. Même après mon départ de la Juve, on s’est revus et on a continué à discuter. Avant d’être un grand entraîneur, c’est quelqu’un de formidable.» Mais il n’est pas le seul à l’avoir convaincu d’enfiler la tunique rossonera.

Allegri a joué un rôle clé

«Mike (Maignan) en a dit beaucoup de bien, évidemment. Mais Théo (Hernandez) m’a aussi parlé d’une famille formidable. Ils m’ont convaincu. Je sais que c’est un club prestigieux, l’histoire parle d’elle-même ici, mais les retours des joueurs sur le présent sont aussi importants. Tout le monde en a dit beaucoup de bien. J’étais confiant dans mon choix.» Pourtant, il aurait pu rejoindre des clubs évoluant en C1. «Il est peut-être plus important de jouer pour l’AC Milan cette année que pour une autre équipe qui y participe, mais sans ambition d’aller très loin. J’ai donc choisi de venir ici, en choisissant ce projet pour avoir une équipe solide en Ligue des Champions l’année dernière, et pas seulement pour y participer, mais avec l’ambition de réaliser quelque chose de grand. Bien sûr, la gagner est très difficile, mais l’ambition de bien faire est là. J’aurais pu aller ailleurs, c’est vrai, mais le projet du club est important et il m’a convaincu.»

Et il ne le regrette pas du tout, lui qui se sent déjà très à l’aise dans son nouveau club. «Le groupe a soif de victoires et beaucoup de jeunes joueurs sont avides d’apprendre. Il y a un bon mélange de joueurs et de joueurs plus expérimentés. L’ambiance est excellente. (…) Il y a un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs, il faut maintenant créer quelque chose. Il y a eu tellement de changements, et ce n’est pas facile de constituer une équipe en peu de temps, mais on va essayer. Il y a aussi beaucoup de qualité. Et Allegri sait gérer ces situations et rassembler une équipe avec un mental fort. Des joueurs qui veulent gagner et qui jouent avec cœur et passion. Le reste se révélera sur le terrain, j’en suis convaincu. Et puis il y a Modric, un joueur avec beaucoup d’expérience. Mbappé m’a parlé de lui en équipe nationale, disant que c’était une personne incroyable, mais aussi un joueur incroyable. D’après ce que j’ai vu, il règne une atmosphère sereine dans le vestiaire et une volonté de réussir.»

Le Français est ambitieux

Prêt à tout donner pour son nouveau club, le Français rêve plus grand. «Je suis venu ici avec l’ambition de réaliser quelque chose de grand et de remporter le Scudetto, mais de nombreux autres aspects influencent un championnat. Je ferai de mon mieux pour mener l’équipe au plus haut niveau. On verra où on en est en février et mars. Pour l’instant, on travaille. La Juve ? Ils ont recruté des joueurs forts et c’est sans aucun doute l’un des favoris.» Adrien Rabiot pourrait débuter dimanche face à Bologne. Il s’en sent capable en tout cas. « Il (Allegri) ne me l’a pas encore dit (rires). Je l’espère. (…) Bien sûr, je suis prêt et entraîné. Je suis venu ici pour aider. Si l’entraîneur me choisit, je serai là.»

Il est prêt à rendre service, peu importe sa position. «Pour être tout à fait humble, je pense pouvoir jouer à n’importe quel poste au milieu. Avec De Zerbi à l’OM, j’ai même joué plus haut. Ça dépend du système. C’est pourquoi je vous ai dit que je n’avais pas encore discuté de ce sujet en détail avec le sélectionneur. Je suis tout à fait prêt à jouer où il le souhaite.» Le milieu, qui s’est fixé pour objectif de marquer une dizaine de buts, est ravi de retrouver la Serie A. «J’ai passé de très bons moments en Italie et je suis heureux d’être de retour. J’ai fait une excellente saison en France et j’espère poursuivre sur cette lancée. Je sais que les attentes sont élevées, tant de la part de la direction que des supporters. Je suis très ambitieux.»

Rabiot évoque pour la première fois le cas Rowe

Il pourrait donc jouer dimanche et croiser la route d’un certain Jonathan Rowe, qui a rejoint Bologne. Le Duc en a parlé pour la première fois ainsi que de son passage à l’OM «Les supporters de l’OM m’ont toujours bien accueilli. J’ai partagé une saison intense avec eux et j’ai vécu des moments merveilleux. Avec Rowe, rien de spécial. Après avoir signé à Bologne et à Milan, nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur et nous dire qu’on se reverrait à San Siro. Ce sera aussi un plaisir de le revoir. C’est quelqu’un de bien. Ce qui s’est passé est une histoire de vestiaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça n’a pas changé ma relation avec lui.»

Relancé sur le sujet, il a ajouté : «comme je l’ai expliqué plus tôt, j’ai toujours une excellente relation avec Rowe. Il s’est passé des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire, mais nous sommes déjà passés à autre chose et nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur avec Milan et Bologne. Des regrets ? Je n’en ai aucun. Tout ce qui s’est passé fait partie de la vie. Je pense avoir laissé une excellente impression à l’OM.» Mais l’histoire s’est pourtant terminée de manière inopinée entre l’OM et Adrien Rabiot, qui veut laisser les rancœurs derrière lui.