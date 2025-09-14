Menu Rechercher
2 - 0
90+2'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 4e journée
PSG
2 - 0
MT : 1-0
90+2'
Lens
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
51'
2 - 0
B. Barcola
mi-temps
1 - 0
15'
1 - 0
B. Barcola (PD Vitinha)
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 12 7 Lens 6
Possession 68% PSG Lens
Tirs 12 6 8 6 3 11
Grosses occasions créées 50% PSG 1 Lens 1
Compositions PSG 4-3-3 Lens 3-4-1-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/2 100% #3 Logo Lens Florian Thauvin 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Florian Thauvin 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 156
Tirs (%)
#1 Logo Lens Rayan Fofana 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 4/4 100% #2 Logo Lens Malang Sarr 5/7 71% #3 Logo Lens Morgan Guilavogui 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lens Malang Sarr 3 #2 Logo Lens Ruben Aguilar 3 #3 Logo Lens Jonathan Gradit 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/5 0% #3 Logo Lens Odsonne Édouard 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 84/84 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 81/83 98% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 132/138 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 24

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
51% 40% 10%
Série en cours
V
V
V
V
D
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
39% 13 Victoires 33% 11 Nuls 27% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Deiver Machado Deiver Machado Blessure au genou Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse

Match PSG - Lens en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lens (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lens.

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.5
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Cédric Favre arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36740
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 14 septembre 2025 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PSG-RCL
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 17:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match PSG Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lens ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Lee Kang-In, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, F. Thauvin, M. Guilavogui, O. Édouard.

Qui arbitre le match PSG Lens ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Lens ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : B. Barcola 15' 51'.

