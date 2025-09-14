Prono
Match PSG - Lens en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lens (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lens.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 17:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match PSG Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lens ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Lee Kang-In, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, B. Barcola.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, F. Thauvin, M. Guilavogui, O. Édouard.
- Qui arbitre le match PSG Lens ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lens ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : B. Barcola 15' 51'.