PSG : Luis Enrique est inquiet après les blessures

Ce dimanche, le PSG recevait le RC Lens en Ligue 1. Un match important avant le retour de la C1 face à l’Atalanta. Et si les Parisiens ont remporté ce match, ils ont perdu Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Beraldo. Un nouveau coup dur à quelques jours du match de Ligue des Champions. Après la rencontre, Luis Enrique a fait part de son inquiétude.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas, on doit attendre les résultats des examens que va réaliser le staff. Je n’ai pas encore d’informations. La compétition que tout le monde aime, la Ligue des champions, arrive. C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau. On a préparé le match d’une manière. Il faut faire un Tetris pour répartir les minutes aux joueurs et voir dans la globalité. On veut de nouveau donner de la joie à nos supporters en Ligue des champions. J’espère que mercredi sera un joli jour. »