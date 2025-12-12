Menu Rechercher
PSG : la mise au point de Luis Enrique sur sa déclaration sur le mercato

La déclaration de Luis Enrique au sortir du match de Ligue des Champions contre l’Athletic (0-0) n’a échappé à personne. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’était dit ouvert à une ou plusieurs arrivées lors du prochain mercato hivernal. «Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités.» De quoi laisser penser que le club de la capitale sera actif comme l’an dernier, lorsqu’il avait recruté Khvicha Kvaratshekia ?

« Non, je ne change rien de ce que j’ai dit. Nous sommes ouverts comme d’habitude, on a une très bonne direction sportive qui analyse. Il y a des blessures, on a confiance dans les titis, mais ce n’est pas facile de signer un joueur dans ce mercato. Si tu connais des joueurs intéressants et moins chers, je suis prêt à t’écouter. On analyse, nous savons où nous voulons aller. On est confiant et on est ouvert comme d’habitude », a-t-il confié en conférence de presse, à la veille du match de Ligue 1 contre Metz.

