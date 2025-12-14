Menu Rechercher
La sortie de Will Still sur le RC Lens de Pierre Sage

Après une saison dernière terminée à la 8e place, Will Still avait fait le choix de quitter Lens et de s’installer en Angleterre pour des motivations personnelles. Le technicien belge a pris la tête de Southampton, où son aventure a vite tourné au vinaigre jusqu’à son renvoi début novembre. Ce dimanche, le coach de 33 ans était présent sur le plateau du CFC pour évoquer son actualité, son avenir, mais aussi pour livrer son regard sur la saison de Lens version Pierre Sage. Il a d’ailleurs déclaré qu’il n’était pas surpris de voir les Artésiens leaders du championnat à la mi-saison.

«Cela ne m’étonne pas pour le RC Lens, j’en suis ravi. Honnêtement, c’est logique. Ces personnes-là, à la tête du club, méritent vraiment. C’était le but de l’année dernière, sans me jeter des fleurs. On m’a dit que c’était une période de transition. Ils ont pris la suite en faisant quelque chose de ciblé et d’intelligent», a-t-il commenté.

