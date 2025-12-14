Le RC Lens devient officiellement propriétaire du stade Bollaert-Delelis

Le RC Lens a officialisé ce dimanche l’acquisition du stade Bollaert-Delelis, jusque-là propriété de la Ville de Lens. Jusqu’à présent lié à la municipalité par un bail emphytéotique courant jusqu’en 2052, le club artésien disposait déjà de la pleine jouissance de l’enceinte en échange de la prise en charge de l’ensemble des frais. Cette opération, validée par le conseil municipal le 21 mai 2025, marque un tournant majeur pour le club nordiste, qui intègre désormais officiellement Bollaert-Delelis à son patrimoine.

Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a déclaré d’après le communiqué du club : « l’acquisition du stade Bollaert-Delelis est un moment important, historique et en même temps très naturel pour le Racing Club de Lens. D’un point de vue économique, le club se retrouvait à assurer tous les coûts afférents au stade et avait du mal à se projeter sur d’autres investissements sur l’enceinte sans avoir cet outil en mains propres. Le stade Bollaert-Delelis est un élément très important de notre patrimoine – il est d’ailleurs inscrit au patrimoine national comme un monument historique. On n’imagine pas le RC Lens sans Bollaert-Delelis, ni Bollaert-Delelis sans le RC Lens. Je veux remercier Monsieur le maire de Lens, Sylvain Robert, et l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur cette transaction pendant trois ans avec beaucoup d’engagement des deux côtés. Je suis heureux de pouvoir annoncer cette transaction, et quoi de plus symbolique que de l’annoncer en ce jour de match célébrant la Sainte-Barbe. »