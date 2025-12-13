Ça commence sérieusement à chauffer au Paris FC !

Le Paris FC commence vraiment à inquiéter. Orphelin de la moindre victoire depuis le 1er novembre dernier, le club francilien espérait retrouver le chemin de la victoire face à des Toulousains, qui restaient sur un nul contre Marseille et un succès face à Strasbourg. Mais devant leur public, les Parisiens ont livré une prestation inquiétante et ont payé une addition salée en encaissant trois buts. Une défaite qui place le PFC à la 15e place du Championnat et surtout à quatre points du barragiste auxerrois, qui jouera dimanche contre Lille.

Ce qui a provoqué la colère d’Ilan Kebbal, qui a pesté contre le niveau global affiché. «Pas beaucoup d’équipes ne prennent des buts comme cela, mais ça fait 15 journées qu’on prend les mêmes buts et qu’on fait les mêmes erreurs. C’est mérité. On est très limités, offensivement, défensivement, techniquement… on panique et on prend des buts, on joue avec la peur, on panique (…) Il faut se mettre la tête à l’endroit, cela va devenir assez grave. Mais il y en a marre de prendre autant de buts et de perdre comme ça», a-t-il clairement lâché sur Ligue 1+.

Ilan Kebbal enrage

Un constat partagé par Kevin Trapp, qui a pourtant été décisif en arrêtant un penalty en début de partie. «On a eu des gros problèmes dans la profondeur, alors qu’on a beaucoup parlé de cela avant le match. Je suis là pour aider l’équipe, malheureusement cela n’a pas suffi. Parler du mercato ? Ce n’est pas vraiment le moment, il faut commencer par gagner des duels et de la confiance. Il faut avoir de la communication, de l’agressivité, ce qui nous manquait», a ajouté le portier allemand.

Un résultat amer pour les Parisiens et Stéphane Gili, le manager francilien : «ce match est important mais comme tous les matches. Il est important, maintenant, oui, on sait qu’on se doit de prendre des points. Sur le plan comptable, que ce soit pour le staff, les joueurs et même les dirigeants, on espérait avoir un peu plus de points. Donc, là-dessus, je pense qu’on est un peu tous déçus, et moi le premier», a-t-il expliqué en conférence de presse. Pour rappel, le PFC doit justement se "déplacer" sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pour un derby très attendu, début janvier.