Menu Rechercher
Commenter 2

PSG : Thiago Silva n’a toujours pas compris la brouille entre Neymar et Mbappé

Par André Martins
1 min.
Thiago Silva @Maxppp

Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva est revenu sur la relation passée entre Neymar et Kylian Mbappé dans un entretien accordé à France Football. L’ancien défenseur brésilien a exprimé sa déception face au fait que les deux anciennes stars du club parisien se soient éloignées malgré leur complicité passée.

La suite après cette publicité

« C’était une très belle histoire. Je n’ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Ils étaient connectés l’un à l’autre, faisaient partie de ceux qui s’amusaient le plus au quotidien. Je n’étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation mais ça m’a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c’est décevant que ça se soit terminé comme ça », a-t-il confié, avant de se souvenir notamment du Trophée des champions 2017 contre Monaco : « À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m’a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président" ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Neymar
Thiago Silva
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Neymar Neymar
Thiago Silva Thiago Silva
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier