PSG : Thiago Silva n’a toujours pas compris la brouille entre Neymar et Mbappé
Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva est revenu sur la relation passée entre Neymar et Kylian Mbappé dans un entretien accordé à France Football. L’ancien défenseur brésilien a exprimé sa déception face au fait que les deux anciennes stars du club parisien se soient éloignées malgré leur complicité passée.
« C’était une très belle histoire. Je n’ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Ils étaient connectés l’un à l’autre, faisaient partie de ceux qui s’amusaient le plus au quotidien. Je n’étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation mais ça m’a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c’est décevant que ça se soit terminé comme ça », a-t-il confié, avant de se souvenir notamment du Trophée des champions 2017 contre Monaco : « À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m’a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président" ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer