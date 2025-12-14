Bayern Munich, PSG : la réponse d’Upamecano sur la possibilité de jouer avec Dembélé
Peu de défenseurs peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir la cote de Dayot Upamecano sur le marché. Devenu le patron de la défense du Bayern Munich, l’international tricolore arrive à un virage important de sa carrière, lui dont le contrat expirera l’été prochain à l’aube du Mondial. Selon nos informations, le PSG et le Real Madrid en ont fait une piste, tandis que le club munichois tient à le prolonger.
Sur Téléfoot ce dimanche, Upamecano a été invité à commenter la possibilité de jouer un jour dans le même club que son ami Ousmane Dembélé (ils sont tous les deux originaires d’Evreux), que ce soit au PSG, ou ailleurs : «est-ce que ce serait un rêve de jouer avec Dembélé un jour en club ? Pourquoi pas, a-t-il rigolé. ? Mais après… je pense qu’on va dire qu’on n’est pas pressé. Si je peux aussi rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr. »
