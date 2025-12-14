Menu Rechercher
Commenter 2
Bundesliga

Bayern Munich, PSG : la réponse d’Upamecano sur la possibilité de jouer avec Dembélé

Par Jordan Pardon
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp

Peu de défenseurs peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir la cote de Dayot Upamecano sur le marché. Devenu le patron de la défense du Bayern Munich, l’international tricolore arrive à un virage important de sa carrière, lui dont le contrat expirera l’été prochain à l’aube du Mondial. Selon nos informations, le PSG et le Real Madrid en ont fait une piste, tandis que le club munichois tient à le prolonger.

La suite après cette publicité

Sur Téléfoot ce dimanche, Upamecano a été invité à commenter la possibilité de jouer un jour dans le même club que son ami Ousmane Dembélé (ils sont tous les deux originaires d’Evreux), que ce soit au PSG, ou ailleurs : «est-ce que ce serait un rêve de jouer avec Dembélé un jour en club ? Pourquoi pas, a-t-il rigolé. ? Mais après… je pense qu’on va dire qu’on n’est pas pressé. Si je peux aussi rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
PSG
Ousmane Dembélé
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier