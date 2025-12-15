PSG : l’OM annonce son soutien à Flamengo

Vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat du Brésil 2025, Flamengo s’est qualifié pour la finale de la coupe Intercontinentale après sa victoire 2-0 face au Pyramids FC. Les Brésiliens affronteront le Paris Saint-Germain mercredi prochain à Doha, au Qatar, et sont prêts à en découdre avec les Rouge-et-Bleu.

La suite après cette publicité

Nul ne sait si le Mengão parviendra ou non à battre les hommes de Luis Enrique, mais il pourra compter sur le soutien des éternels rivaux du club de la capitale. Sur son compte X en portugais, l’Olympique de Marseille a en effet publiquement annoncé son soutien à la formation carioca. «Félicitations pour ce nouveau titre (en Challenger Cup, ndlr), Flamengo. Il va sans dire que nous serons derrière vous lors de la finale de la Coupe intercontinentale.» Un post qui ne manquera pas de faire réagir les supporters parisiens.