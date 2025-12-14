Les joueurs de Flamengo veulent déjà en découdre avec le PSG !

Alors que chez les fans de football et chez les joueurs la grogne monte quant au calendrier surchargé auquel font face les clubs, le PSG disputera la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA mercredi, à Doha. En face, un sacré morceau : Flamengo, récent vainqueur de la Copa Libertadores, qui vient de sortir le Pyramids FC pour obtenir sa place en finale.

Un choc entre ce qui se fait de mieux en Europe et en Amérique, et après la victoire des siens samedi, Filipe Luis a tenu de jolis propos sur le Paris Saint-Germain. « Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde », a ainsi déclaré l’ancien latéral de l’Atlético de Madrid.

Les joueurs y croient

Si le tacticien brésilien s’est montré très respectueux et mesuré, ses joueurs eux n’ont pas caché leur envie d’en découdre avec le club de la capitale. Plusieurs joueurs du Mengao se sont ainsi exprimés après leur succès de samedi. « C’est 90 minutes, tout est possible. Nous connaissons, bien sûr, la qualité du PSG, probablement l’une des meilleures équipes du monde. Mais nous pensons que c’est tout à fait possible. Nous sommes tous prêts pour ce type de match. Nous sommes confiants. Le PSG préférerait aussi jouer contre Pyramids plutôt que contre nous. Mais je pense que c’est la meilleure décision, les deux meilleures équipes, l’une d’Europe et l’autre d’Amérique du Sud », a ainsi lancé le latéral droit uruguayen Guillermo Varela.

« Nous aurons une grande motivation. Le PSG est une excellente équipe, mais nous sommes aussi bons, nous avons une bonne dynamique. Nous espérons que ce sera un excellent match », a indiqué Jorge Carrascal. « Ce sera un match beau et difficile pour nous, c’est l’une des meilleures équipes du monde en ce moment. J’espère que nous vivrons une autre belle nuit », a pour sa part lancé le vétéran Danilo, bien connu en Europe, qui a tout de même indiqué que le Paris Saint-Germain était le grand favori. Rendez-vous mercredi en fin d’après-midi…