OL : la déclaration d’amour d’Afonso Moreira

Recruté dans l’ombre pour deux millions d’euros en provenance du Sporting CP, Afonso Moreira (20 ans) s’impose à l’Olympique Lyonnais depuis la blessure de Malick Fofana. L’attaquant portugais a encore réalisé un match plein contre Le Havre (1-0) et a été décisif dans l’acquisition des trois points, permettant à l’OL de remonter au cinquième rang.

Au micro de Ligue 1+¨, le passeur décisif de la soirée a fait part de son admiration pour le groupe lyonnais. « C’est important de se relancer, on savait que ça allait être important de gagner ce dernier match de l’année, surtout après le match de la semaine dernière. On a une belle équipe, on se soutient et on est compétitif, je suis très heureux d’être à l’OL »*, a-t-il lâché.