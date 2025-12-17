PSG - Flamengo : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est jour de finale. En effet, le Paris Saint-Germain en tant que vainqueur de la Ligue des Champions défie Flamengo, récent vainqueur de la Copa Libertadores dans le cadre de la Coupe Intercontinentale. Les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui est préféré à Lucas Chevalier dans les cages derrière Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assuré par Joao Nevees, Vitinha et Fabian Ruiz. Devant, Kang-in Lee est soutenu par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

De leur côté, les Brésiliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Agustín Rossi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira et Alex Sandro. Erick Pulgar et Jorginho composent l’entrejeu avec Giorgian De Arrascaeta un cran plus haut. En pointe, Bruno Henrique est épaulé par Jorge Carrascal et Gonzalo Plata.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Lee, Kvaratskhelia

Flamengo : Rossi - Varela, Ortiz, Pereira, Sandro - Pulgar, Jorginho - Carrascal, De Arrascaeta, Plata - Henrique