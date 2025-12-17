L’avenir de Neymar bientôt scellé

«Je ne sais pas. Je leur ai demandé d’attendre après ces matchs, maintenant, je veux me reposer une semaine, oublier le football. Mais, évidemment, mon cœur appartient toujours à Santos. Je ferai passer Santos en premier.» Ces derniers jours, Neymar (33 ans) y voyait assez clair pour son avenir et la tendance se confirme. Maintenant qu’il est parvenu à sauver Santos de la relégation en Série B après une belle fin de saison, le crack brésilien est parti pour prolonger un contrat qui s’arrête le 31 décembre prochain.

La suite après cette publicité

Selon Marca, les négociations sont bien avancées entre le milieu offensif et le Peixe. Aucune date précise n’a encore été fixée pour la réunion finale, mais un accord verbal est en passe d’être trouvé. La publication espagnole maintient tout de même un certain suspense car d’autres clubs ont tenté de s’immiscer dans le dossier, dont Flamengo, actuellement en finale de Coupe Intercontinentale face au PSG. Plusieurs joueurs du Mengão militent pour la venue de Neymar. Ce dernier est à un carrefour puisqu’il vise un retour en sélection pour disputer la Coupe du Monde 2026, une fois remis en forme.