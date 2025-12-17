Menu Rechercher
Officiel Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : Vitinha meilleur joueur, Safonov meilleur joueur de la finale

Par Aurélien Macedo
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a remporté son sixième trophée de l’année 2025 en venant à bout de Flamengo (1-1, 2-1 aux tirs au but). Un match difficile, mais un trophée est au bout, l’essentiel est donc assuré pour les Franciliens qui repartent avec des distinctions.

En effet, Vitinha a été récompensé par le trophée de meilleur joueur de la compétition. Une décision surprenante puisque Matvey Safonov a été le meilleur joueur de la finale et que le Paris Saint-Germain n’a disputé qu’un match. Au moins pas de jaloux, les deux joueurs ont un trophée à la fin.

