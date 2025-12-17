Menu Rechercher
Coupe Intercontinentale : les félicitations de Luis Enrique à Flamengo

PSG 1-1 Flamengo

Après la victoire du Paris Saint-Germain aux tirs au but contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 2-1 t.a.b.), Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs et l’intensité du match. « Pour être honnête, on a vu un très bon match, avec une équipe de Flamengo qui joue très bien. Cela a été très difficile, mais la qualité et la mentalité des joueurs étaient là, et voir cet esprit a été un vrai plaisir contre une très bonne équipe », a déclaré l’entraîneur espagnol.

Le coach parisien est également revenu sur la physionomie de la rencontre. « On a fait une très bonne première mi-temps, on l’a bien contrôlée, on a su presser notre adversaire, mais après le penalty, cela a été plus équilibré et plus difficile. Je dois féliciter Flamengo non seulement pour le match d’aujourd’hui, mais aussi pour la saison », a ajouté Luis Enrique, soulignant le mérite des Brésiliens tout en savourant la victoire de ses hommes.

