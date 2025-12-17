Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : Vitinha envoie un message aux supporters parisiens

Par Valentin Feuillette
1 min.
Vitinha face à Tottenham @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Après la victoire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo, Vitinha a rendu hommage aux supporters sur PSG TV. « C’est une sensation incroyable. C’était une finale super importante et on l’a remportée. C’était difficile, on a bien transpiré et voilà, on est très contents. On a le sentiment d’un boulot bien fait, avec beaucoup de travail et un peu de chance aussi, mais on a besoin de ça », a déclaré le milieu portugais, mettant également en avant la performance de Matvey Safonov. « Un grand Safonov aussi, incroyable ! »

Le milieu portugais a ensuite salué la présence et l’impact des supporters, même au Qatar. « Ils sont toujours là, même ici au Qatar ils sont là, ils nous ont aidé. On a eu la chance de choisir leur côté pour la séance de tirs au but, c’est important. Et heureusement, tout était bien réuni pour que l’on gagne », a ajouté le Portugais, soulignant le rôle déterminant du public dans ce succès.

Coupe intercontinentale
PSG
Vitinha

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
