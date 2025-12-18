Menu Rechercher
Doha va accueillir le Finalissima 2026

Par Valentin Feuillette
Lusail Stadium (Qatar) @Maxppp

Le Qatar accueillera la Finalissima masculine 2026 opposant l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, le 27 mars 2026 au stade emblématique de Lusail. Cette affiche prestigieuse marquera notamment le retour de l’Argentine sur le lieu de son sacre historique lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022, remportée face à la France.

CONMEBOL Copa América™️
¡Tenemos Finalissima! ¿Quién se la lleva esta vez? 🔥🏆
Voir sur X

Les autorités qatariennes, ainsi que l’UEFA et la CONMEBOL, ont salué l’organisation de cet événement qui symbolise l’union des continents et la portée mondiale du football. Fort de ses infrastructures de classe mondiale et de son expérience reconnue dans l’accueil de grandes compétitions internationales, le Qatar confirme une nouvelle fois son statut de destination majeure du football mondial.

