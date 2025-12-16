The Best 2025 : Aitana Bonmatí sacrée meilleure joueuse de l’année pour la 3e fois

Aitana Bonmatí continue de régner sur le football mondial. Après 2023 et 2024, la milieue de terrain du FC Barcelone a remporté son troisième trophée The Best de la meilleure joueuse féminine de l’année, confirmant une domination rare dans l’histoire du football féminin. Déjà lauréate de trois Ballon d’Or et pièce maîtresse de la Roja, l’Espagnole s’impose comme la référence absolue de sa génération.

Chef d’orchestre du Barça, Bonmatí a remporté le championnat et la Supercoupe d’Espagne avec le club catalan. Elle a cependant échoué en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, puis en finale de l’Euro contre l’Angleterre, lors de la séance de tirs au but, où elle avait manqué sa tentative. Elle avait tout de même été élue meilleure joueuse de cet Euro en Suisse.