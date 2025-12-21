Menu Rechercher
Officiel Liga

Barça : terrible coup dur pour Andreas Christensen

Andreas Christensen, au Barça @Maxppp
Villarreal 0-1 Barcelone

Voilà une mauvaise nouvelle pour le Barça. Le club catalan a communiqué ce samedi sur la blessure d’Andreas Christensen (29 ans), survenue ces dernières heures à l’entraînement. Le défenseur danois souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, provoquée de manière fortuite à la suite d’un mauvais geste lors de la séance. Un nouveau contretemps physique pour le joueur, déjà régulièrement freiné par des pépins ces derniers mois.

FC Barcelona
𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼

▶ Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado.

Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador
Voir sur X

«Suite aux examens réalisés, une approche thérapeutique conservatrice a été privilégiée. La durée approximative de la convalescence dépendra de l’évolution de l’état du joueur», précise le communiqué. Ce qui ne fera pas les affaires d’Hansi Flick en vue des prochaines échéances et de la Supercoupe d’Espagne, qui débute en janvier.

