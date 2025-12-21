Barça : terrible coup dur pour Andreas Christensen

Voilà une mauvaise nouvelle pour le Barça. Le club catalan a communiqué ce samedi sur la blessure d’Andreas Christensen (29 ans), survenue ces dernières heures à l’entraînement. Le défenseur danois souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, provoquée de manière fortuite à la suite d’un mauvais geste lors de la séance. Un nouveau contretemps physique pour le joueur, déjà régulièrement freiné par des pépins ces derniers mois.

La suite après cette publicité

«Suite aux examens réalisés, une approche thérapeutique conservatrice a été privilégiée. La durée approximative de la convalescence dépendra de l’évolution de l’état du joueur», précise le communiqué. Ce qui ne fera pas les affaires d’Hansi Flick en vue des prochaines échéances et de la Supercoupe d’Espagne, qui débute en janvier.