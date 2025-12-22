Menu Rechercher
L’ancien Marseillais Jonathan Rowe compare la Ligue 1 et la Serie A

Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp

Arrivé à Bologne l’été dernier pour 17 millions d’euros, l’ancien Marseillais Jonathan Rowe a disputé 14 matchs pour un but et a récemment marqué l’un des tirs au but décisifs lors de la série contre l’Inter en Supercoupe d’Italie. Interrogé par La Repubblica, il est revenu sur ses débuts à Bologne et sur les différences qu’il a constatées entre la Ligue 1 et la Serie A.

« Ici, il est plus difficile de marquer qu’en France ou en Angleterre. Beaucoup d’équipes défendent avec une ligne de cinq. Mais il n’existe aucune tactique qui ne puisse être contournée. La différence entre mes deux derniers entraîneurs ? Ils sont similaires dans leur méthode de travail, mais Italiano aime un football plus vertical, tandis que De Zerbi travaille beaucoup sur la possession », a expliqué Rowe.

