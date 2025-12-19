Supercoupe d’Italie : l’Inter Milan éliminé par Bologne aux tirs au but

Stupeur en Italie. Alors que Bologne affrontait l’Inter Milan, à Riyad, dans le cadre de la Supercoupe d’Italie, les Nerazzurri pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Thuram, en tout début de première période (1-0, 2e). Mais dans la foulée, un penalty permettait à Orsolini d’égaliser pour les Rossoblù (1-1, 35e).

Peu après, les deux formations n’ont pas réussi à se départager, malgré une belle occasion signée de Vrij avant la fin (86e). Il fallait donc aller jusqu’aux tirs au but pour trouver un vainqueur. Et après trois penalties manquésde la part des Milanais, Bologne a pu s’imposer et retrouvera Naples en finale de Supercoupe d’Italie, lundi.