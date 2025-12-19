Jeffrey De Lange veut rester à l’OM mais…

On devrait revoir Jeffrey De Lange dans le but dimanche (14h45) à l’occasion du 32e de Coupe de France de l’OM, en déplacement sur la pelouse de Bourg-Peronnas. La doublure de Geronimo Rulli profite de chaque minute laissée par le titulaire argentin pour montrer de quoi il est capable. Il se dit heureux au club, même si situation peut nourrir des envies légitimes d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

La suite après cette publicité

«On ne sait jamais dans la vie, répond le Néerlandais de 27 ans en conférence de presse ce vendredi. Je veux rester, je suis heureux ici, mais ça reste le football. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le football, mais je suis heureux ici», insiste-t-il, lui qui évacue sa frustration dans sa nouvelle vie de jeune papa. «Je profite de l’instant présent, des moments où je joue. C’était formidable contre Nice.»