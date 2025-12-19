Droits TV : la LFP obtient le blocage des sites pirates et services IPTV

La LFP et LFP Media ont remporté une victoire juridique majeure dans leur lutte contre le piratage. Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions favorables à la Ligue, permettant le blocage de sites et services IPTV diffusant illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2. Ces jugements «ciblent non seulement les plateformes illicites, mais aussi les outils techniques utilisés pour contourner les restrictions, comme les VPN et les DNS alternatifs».

«Selon l’Arcom, 66 % des internautes utilisant des solutions illicites passent en effet par ces outils pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès à Internet. Pour la première fois, DNS4EU devra notamment appliquer des mesures de blocage», indique le communiqué. La LFP et LFP Media entendent s’appuyer sur ces décisions pour renforcer leur stratégie globale antipiratage, en impliquant l’ensemble des acteurs techniques concernés. Avec pour objectif : protéger leurs droits et soutenir une offre légale attractive pour les compétitions professionnelles françaises.