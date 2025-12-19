Le cri du coeur de Rivère et Cohen pour sauver l’OGC Nice

L’OGC Nice change de nouveau de président. Quatre mois après avoir laissé la main à Fabrice Bocquet, Jean-Pierre Rivère fait son retour au chevet du club qu’il a dirigé durant près de 14 années, alerté par la situation catastrophique. Le club azuréen a communiqué la nouvelle sur son site officiel, et dans la foulée de la conférence de presse de Franck Haise, Rivère s’est présenté, accompagné de Maurice Cohen, autre ex-président qui revient donner un coup de main.

« Avec Maurice on a l’amour de ce club, l’amour de cette ville. Mais il faut aussi respecter INEOS qui a déjà mis 400 millions d’euros sur la table. Je suis allé voir Jim Ratcliffe et je lui ai parlé de maintien. Il m’a demandé si je pouvais reprendre le club. Je lui ai dit oui mais pas seul. J’ai pensé à Maurice Cohen. C’était comme une évidence. On n’a pas de baguette magique. Mais on a envie de rendre à ce club ce qu’il nous a donné. Avec Maurice on vient bénévolement. L’amour d’un club on ne le perd jamais. On va avoir besoin de tout le monde. C’est Maurice qui va gérer le club au quotidien », a expliqué d’emblée Jean-Pierre Rivère, qui s’est par ailleurs engagé dans la bataille pour les municipales aux côtés d’Eric Ciotti.

Maurice Cohen a lui établi un parallèle avec ce qu’il avait vécu en 2002, lorsqu’il était arrivé à la tête d’un club alors relégué administrativement par la DNCG. « Il y a eu un engouement de toute la ville et il faut qu’on arrive à retrouver cela. Avec Jean-Pierre on vient en commando pour recréer une âme niçoise, un bon état d’esprit. C’est important qu’on retrouve cette joie de venir au stade. C’est un challenge difficile mais seulement si derrière nous il y a une volonté de tous à aider le club », a-t-il exposé, dans des propos rapportés par Ici Azur. « Il y a quinze jours j’avais déjà approché Jean-Claude Blanc et Fabrice Bocquet. J’avais déjà envie d’aider le club. Quand Jean-Pierre m’a sollicité, je me suis dit que c’était l’occasion d’aider le club à retrouver son âme. Il y a des bases déjà dans ce club. On va travailler au maximum pour redonner une image. Ce que je compte apporter, c’est mon dynamisme, mon expérience. En 2002 on a démarré dans des conditions plus difficiles. J’ai envie de retrouver cette âme niçoise et la faire partager au maximum. Je viens bénévolement et je ne le fais pas pour l’argent. »

De l’aide sur le mercato hivernal ?

Les deux hommes reviennent de manière bénévole, mais c’est bien par l’entremise de Rivère, qui a un contact direct avec Jim Ratcliffe que les choses se sont faites. Arrivera-t-il aussi à lui soutirer quelques deniers pour mener un mercato hivernal de qualité, après l’échec global du recrutement estival ? « On va se débrouiller au mieux pour le mercato », a évacué Rivère, qui a été clair sur l’objectif désormais poursuivi par les Aiglons.

« Aujourd’hui le seul objectif c’est le maintien. Aujourd’hui, le club est structuré. Et tous les clubs traversent des crises. On va se battre, c’est un travail de longue haleine. Mais dans un contexte d’unité les chutes sont moins douloureuses. Franck Haise est une force, Florian Maurice est une force, on va utiliser ces forces et un mercato le plus juste possible pour aller chercher notre seul objectif, le maintien. On n’est pas des magiciens. Je ne regrette pas d’avoir quitté le club l’été dernier. J’ai considéré que j’avais fait le tour. Mais je n’imaginais pas que le club en soit là aujourd’hui. Là, je vois que depuis quelques semaines les gens souffrent et ça m’arrache le cœur de voir le club dans cette situation. J’ai suggéré une seule chose à Jim, c’est de penser au maintien. » Le cri du cœur de deux amoureux de l’OGCN, qui vont tenter de rétablir un semblant de cohésion dans un club actuellement brisé de l’intérieur.