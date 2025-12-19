Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

MU : Ruben Amorim réagit au t-shirt polémique sur Mainoo

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kobbie Mainoo @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Aston Villa Man United Voir sur CANAL+

Le jeune Kobbie Mainoo traverse une période difficile à Manchester United. Privé de temps de jeu, le joueur fait énormément parler. Et dernièrement, son frère s’est affiché à Old Trafford avec un t-shirt « Free Mainoo ». Un événement qui ne va pas influencer les choix de Ruben Amorim.

La suite après cette publicité

«Non. Ce n’est pas Kobbie qui portait le t-shirt. Il jouera si nous estimons qu’il est le bon choix. Ce n’est pas un problème. Je ne vais pas prendre de mesures à l’encontre de Kobbie à cause d’un membre de sa famille», a-t-il confié en conférence de presse, avant le choc de dimanche face à Aston Villa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Kobbie Mainoo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier