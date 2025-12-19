MU : Ruben Amorim réagit au t-shirt polémique sur Mainoo

Le jeune Kobbie Mainoo traverse une période difficile à Manchester United. Privé de temps de jeu, le joueur fait énormément parler. Et dernièrement, son frère s’est affiché à Old Trafford avec un t-shirt « Free Mainoo ». Un événement qui ne va pas influencer les choix de Ruben Amorim.

La suite après cette publicité

«Non. Ce n’est pas Kobbie qui portait le t-shirt. Il jouera si nous estimons qu’il est le bon choix. Ce n’est pas un problème. Je ne vais pas prendre de mesures à l’encontre de Kobbie à cause d’un membre de sa famille», a-t-il confié en conférence de presse, avant le choc de dimanche face à Aston Villa.