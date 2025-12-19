La terrible prédiction de Sir Alex Ferguson pour MU

Sixième du classement de Premier League, Manchester United n’a plus été champion d’Angleterre depuis 2013. Cette saison, les Red Devils sont d’ailleurs partis pour conclure une treizième année sans être sacrés. Et pour l’emblématique coach de MU, Sir Alex Ferguson, les Mancuniens risquent de devoir s’armer de patience.

La suite après cette publicité

« Il (Ruben Amorim) a une bonne personnalité. Ce n’est pas facile. Je me souviens de mon passage là-bas, à l’époque où Liverpool était au sommet de sa gloire. C’était un club fantastique qui avait remporté quatre fois la Coupe d’Europe, mais il lui a fallu 31 ans pour remporter à nouveau le championnat. Nous sommes aujourd’hui dans la même situation. Cela pourrait prendre dix ans, voire onze ans, en raison de ce cycle. Il faut y réfléchir attentivement et nous devons nous assurer que le recrutement sera meilleur qu’il ne l’était auparavant », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Press Box.