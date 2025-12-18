Menu Rechercher
Commenter 25
Coupe intercontinentale

PSG : le gardien argentin de Flamengo est allé chambrer Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe Intercontinentale en venant à bout de Flamengo aux tirs au but (1-1, 2 tab 1). Et si [Matvey Safonov a été le héros de cette séance](Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe Intercontinentale en venant à bout de Flamengo aux tirs au but (1-1, 2 tab 1). Et si Matvey Safonov a été le héros de cette séance en stoppant quatre tentatives cariocas, le portier argentin du Mengão, Augustin Rossi, a lui aussi réussi à arrêter le tir de Bradley Barcola, quatrième tireur parisien.

La suite après cette publicité
JS Grond-Tran
Dembélé rate son tir au but et Rossi (le gardien 🇦🇷 de Flamengo) vient le chambrer !
Du grand n'importe quoi de la part d'un gardien qui a essayé 4 fois dans le match de faire perdre son équipe... #PsgFlamengo
Voir sur X

Avant lui, les Parisiens avaient également raté leur deuxième tir au but lorsque Ousmane Dembélé a envoyé sa tentative directement en tribunes. C’est alors que Rossi s’en est allé marcher derrière le Ballon d’Or 2025 pour le chambrer avant de retourner vers son but. Décidément, entre la classe et les gardiens argentins, ça fait deux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG
Flamengo
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Flamengo Logo Flamengo
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier