PSG : le gardien argentin de Flamengo est allé chambrer Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe Intercontinentale en venant à bout de Flamengo aux tirs au but (1-1, 2 tab 1). Et si Matvey Safonov a été le héros de cette séance en stoppant quatre tentatives cariocas, le portier argentin du Mengão, Augustin Rossi, a lui aussi réussi à arrêter le tir de Bradley Barcola, quatrième tireur parisien.

Avant lui, les Parisiens avaient également raté leur deuxième tir au but lorsque Ousmane Dembélé a envoyé sa tentative directement en tribunes. C’est alors que Rossi s’en est allé marcher derrière le Ballon d’Or 2025 pour le chambrer avant de retourner vers son but. Décidément, entre la classe et les gardiens argentins, ça fait deux.