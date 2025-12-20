Mercato, PSG : le clan de Lucas Beraldo sort du silence

C’est l’heure de la Coupe de France. Tout juste sacré en Coupe Intercontinentale, le PSG revient vite aux affaires courantes avec un 32es de finale ce soir face à Fontenay Vendée Foot. Pacho est excusé pour cette rencontre et est parti en vacances, l’occasion de voir quelques Titis ce soir, mais aussi certains remplaçants comme Lucas Beraldo. Lors de ses neuf apparitions cette saison (toutes en Ligue 1), le défenseur brésilien a de nouveau déçu, n’offrant pas de gage à Luis Enrique pour modifier son onze.

La suite après cette publicité

Contre Strasbourg (3-3) et plus récemment face au Havre (3-0), le joueur de 22 ans n’a pas saisi sa chance. Il n’offre pas suffisamment de garanties défensives. « Il est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », défendait Luis Enrique au soir de cette nouvelle prestation décevante.

La suite après cette publicité

Beraldo ne pense pas à un départ

Le Brésilien aura l’occasion face aux amateurs de reprendre un peu confiance, alors qu’il a peu à peu reculé dans la hiérarchie. En ligne de mire, il y a aussi le mercato d’hiver. Au PSG, il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements, quelques jeunes prêtés au KAS Eupen, la nouvelle équipe filiale tout au plus, et peut-être une surprise autour de Beraldo justement. Nous vous le révélions le 5 décembre dernier, le club de la capitale est ouvert à un départ en janvier, à la seule condition d’en obtenir le bon prix. Il ne sera pas bradé.

Des rumeurs coupées court par l’entourage de l’ancien de São Paulo dans L’Équipe. « Jouer au PSG est un privilège. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d’avoir accompli, assure un membre de son clan. Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir. La réalité est simple : pour l’instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l’aide qu’il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs. » Voilà qui est dit.