L’utilisation de la VAR pourrait s’étendre aux corners et aux seconds cartons jaunes

Le recours à l’arbitrage vidéo dans le football pourrait prochainement s’étendre à de nouvelles situations, notamment les corners et les deuxièmes cartons jaunes entraînant un carton rouge selon Le Parisien. Aujourd’hui, le protocole VAR permet uniquement d’intervenir sur les exclusions directes ou certaines erreurs manifestes, laissant parfois passer des décisions contestables sur des seconds avertissements. Antony Gautier, responsable de l’arbitrage à la FFF, souligne que cette extension offrirait à l’arbitre vidéo la possibilité de signaler une erreur à l’arbitre sur le terrain, évitant ainsi des expulsions injustifiées. Cette mesure s’inscrit dans la perspective de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, où la précision arbitrale sera cruciale, et fait l’objet de discussions au sein de l’IFAB, avec un vote prévu en janvier 2026.

L’idée de généraliser le contrôle vidéo aux corners est plus délicate et suscite des débats. Le risque, selon Gautier, serait de créer un précédent qui pourrait ensuite s’étendre aux touches ou à d’autres phases de jeu, compliquant considérablement le protocole VAR. Pourtant, certains exemples récents montrent l’impact que peut avoir une mauvaise décision sur l’issue d’un match, comme en avril dernier lorsque le PSG avait bénéficié d’un corner inexistant contre Dunkerque en demi-finale de Coupe de France, un fait qui avait provoqué la colère des joueurs adverses. L’objectif de cette évolution serait donc de réduire les erreurs influant directement sur le score, tout en préservant la fluidité et l’équité du jeu. Affaire à suivre…