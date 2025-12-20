Real Madrid : Vinicius Jr sifflé par le Santiago Bernabéu

Vinicius Jr a vécu une soirée particulièrement compliquée au Santiago Bernabéu, et le public madrilène n’a pas manqué de le lui faire savoir. Remplacé à la 83e minute par le jeune Gonzalo Garcia, l’ailier brésilien a quitté la pelouse sous les sifflets. Face à Séville, Vinicius est encore apparu en difficulté, peu inspiré dans ses prises de balle, imprécis dans ses dribbles et incapable d’apporter le déséquilibre attendu sur son côté gauche. Une prestation terne, loin de l’image de leader offensif qui a porté le Real Madrid les années précédentes.

Cette désaffection du Bernabéu s’explique aussi par des chiffres en net recul. Avec seulement 5 buts toutes compétitions confondues cette saison, "Vini" est très éloigné des standards qui étaient les siens. Moins tranchant, parfois fantomatique et en manque de confiance, le Brésilien traverse une période délicate, éclipsé par l’impact décisif de Kylian Mbappé, auteur notamment du penalty du 2-0 en fin de match.