Real Madrid : Sergio Ramos de retour au Bernabéu

Pour le dernier match de l’année 2025, le Real Madrid a pu compter sur un invité de marque dans les tribunes du Santiago Bernabéu : Sergio Ramos. L’ancien capitaine madrilène a lui-même partagé une photo de sa présence sur Instagram, assistant à la rencontre face à Séville (2-0), son club formateur.

La suite après cette publicité

Alors que le défenseur espagnol devrait prochainement se retrouver libre de tout contrat, après avoir annoncé son départ de Monterrey au Mexique, plusieurs échos évoquent un possible retour en Europe pour la suite de sa carrière. Dans un contexte où le Real Madrid doit composer avec de nombreuses blessures en défense et un besoin de leaders dans le vestiaire, l’idée d’un retour de Ramos chez les Merengues ne manquerait pas de faire parler.