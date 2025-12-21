Real Madrid : ça dégénère complètement avec Vinicius Jr !

Hier soir, ce duel entre le Real Madrid et le Séville FC devait être une fête au Bernabéu… Kylian Mbappé a égalé ce record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile sous la tunique merengue, alors que l’équipe de Xabi Alonso s’est imposée 2-0. Mais les supporters présents dans la flambante enceinte madrilène n’ont pas vraiment été convaincus. A plusieurs reprises, des sifflets ont été entendus en tribunes, puisque le contenu proposé par la bande de Jude Bellingham était encore jugé assez médiocre.

Mais surtout, il y a un joueur qui a été pris à partie : Vinicius Jr. Il a été la cible de sifflets lorsqu’il a été remplacé, lui qui a encore réalisé un match plutôt moyen, et forcément, il n’était pas vraiment content au moment de quitter le terrain à la 83e minute. Un fait de match qui en serait resté là si le Brésilien n’avait pas pris son téléphone pour faire des siennes dans le vestiaire.

Rupture totale ?

Effectivement, comme le soulignent les médias pro-Madrid comme Marca, il a aussitôt publié des photos du match avec comme simple légende : « … ». Trois points de suspension qui en disent long, et pire encore, il a supprimé sa photo de profil où on le voyait avec le maillot du Real Madrid… pour mettre une photo de lui avec le maillot de la sélection brésilienne. Signe de rupture totale avec le club et ses supporters pour beaucoup d’observateurs et de journalistes.

« On a encore vu qu’il n’est clairement pas apprécié par une grande partie du Bernabéu », explique ainsi Marca. « Le Bernabéu est en train de se fatiguer de Vinicius Jr », indique le média dans un autre article. Il faut dire que plus tôt cette semaine, des images de lui rigolant sur le banc de touche lorsque Talavera a marqué contre le Real Madrid en Coupe du Roi avaient déjà fait polémique, et de façon générale, son comportement en agace plus d’un à Madrid. Après le match, Xabi Alonso a plus ou moins évité les questions à ce sujet, répondant un peu à côté : « les supporters décident et ils affichent leur opinion. Je n’ai pas parlé de ça avec lui ». Mais outre-Pyrénées, on est conscient que c’était peut-être un tournant pour l’avenir de Vinicius Jr hier soir, alors que son contrat expire en 2027 et que les deux parties ne trouvent toujours pas de terrain d’entente…