Real Madrid : le vestiaire a tranché entre Xabi Alonso et Vinicius Jr

La polémique autour de Vinicius Jr (25 ans) repart de plus belle. Alors que le Real Madrid célébrait sa victoire contre Séville samedi soir, marquée par le record de Kylian Mbappé, la soirée a été contrastée en raison de l’attitude de l’attaquant brésilien. Sifflé lors de son remplacement en fin de match, le Brésilien s’était exprimé via les réseaux sociaux en changeant sa photo de profil pour une photo de lui avec le maillot de la sélection brésilienne, ce qui a encore plus alimenté les tensions.

Depuis, le joueur est parti pour Dubaï ces dernières heures malgré toute la pression autour de lui. Du côté du Bernabeu, la colère ne retombe pas contre la star brésilienne et 86 % des supporters madrilènes estiment que la meilleure solution est de le vendre, d’après Marca, car sa situation au Real Madrid est irrémédiablement compromise, alors que les supporters merengues avaient déjà été très agacés par son attitude sur le banc lors du match de Coupe du Roi contre Talavera.

Le Real Madrid a tranché

Et du côté de la direction, l’état-major du club se range du côté du joueur, afin de le pousser à prolonger son contrat. Le club souhaite le faire rempiler avant la fin de la saison afin d’éviter qu’il ne devienne libre de tout contrat l’année prochaine. Cependant, cet objectif entre en conflit direct avec Xabi Alonso, dont la relation avec l’ex-joueur de Flamengo reste fragilisée, ainsi qu’avec l’avis d’une grande partie des fans. Et de son côté, le vestiaire a tranché.

Sur leurs réseaux sociaux, les joueurs du Real Madrid ont apporté de nombreux messages en faveur de Vinicius Jr. Kylian Mbappé, qu’il avait félicité dans une autre publication, a commenté avec quatre cœurs. Endrick a commenté : «T’es génial, mon frère, sept titres de légende !», tandis que Jude Bellingham a écrit « Mon 7 » avec un cœur blanc. De quoi venir au secours du joueur, qui n’a plus marqué depuis 14 matchs, mais le Real Madrid reste clair à l’idée de le prolonger. Contre le gré d’une partie du public.