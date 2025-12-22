CdF : la réponse ferme du FC Sochaux, qui n’a pas laissé sa part de la recette à Béthune

Le FC Sochaux n’a pas laissé l’entraîneur du Stade Béthunois sans réponse, après ses critiques concernant la décision du club doubiste de conserver sa part de la recette du 32es de finale de Coupe de France. Par la voix de son président Clément Calvez, le club visé a rappelé sa réalité économique. « On est un club professionnel mais qui évolue dans un championnat non professionnel », a-t-il expliqué dans L’Est Républicain, regrettant « une méconnaissance » de la situation sochalienne. Le dirigeant assure qu’« il n’y a rien de scandaleux » à garder ces recettes, estimées à 6 000 €, une somme qui ne couvre même pas les frais du déplacement.

Clément Calvez a également tenu à replacer cette décision dans une logique de gestion globale. Si Sochaux, engagé en National, avait laissé sa part des recettes lors des quatre tours précédents, c’était volontaire : « Cela fait partie du développement de notre Ligue et du football régional, il y avait du sens à le faire ». Mais le contexte a changé. « Je rappelle qu’on a licencié des gens et qu’on vient de demander des efforts à Pays de Montbéliard Agglomération pour réduire le loyer du stade Bonal. Ce serait maladroit et malvenu de laisser dans le même temps 6 000 € à un club qui est à six heures de chez nous. Nous aussi, nous avons un devoir de bonne gestion ! », a-t-il conclu. La question ne se posera plus au tour suivant, Sochaux recevant Lens en 16es de finale lors du week-end des 10 et 11 janvier 2026.