CdF : Béthune enrage contre Sochaux

Après l’élimination du Stade Béthunois par Sochaux (4-2) en 32es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de Béthune, Jean-Guy Wallemme, a exprimé sa déception concernant le partage de la recette de billetterie. Selon lui, les Doubistes sont partis avec la moitié de la recette sans même remercier l’équipe locale : « ils sont partis avec la moitié de la recette sans dire au revoir ni merci. Quand on voit l’accueil qui a été le nôtre, ce qu’on a mis en place pour les recevoir du mieux possible dans un contexte pas facile, avec un timing d’organisation très court… »

La suite après cette publicité

Wallemme a ensuite enchaîné dans des propos rapportés par RMC : « c’est un club professionnel qui s’est en plus qualifié. Je respecte profondément le FCSM, mais il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers (le club a été rétrogradé administrativement en National en 2023, ndlr), mais ce n’est pas notre problème. » Pour rappel, bien que la tradition veuille qu’un club professionnel laisse sa part de la recette au club amateur en Coupe de France, cela n’a rien d’une obligation.