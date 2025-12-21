CdF : Béthune enrage contre Sochaux
Après l’élimination du Stade Béthunois par Sochaux (4-2) en 32es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de Béthune, Jean-Guy Wallemme, a exprimé sa déception concernant le partage de la recette de billetterie. Selon lui, les Doubistes sont partis avec la moitié de la recette sans même remercier l’équipe locale : « ils sont partis avec la moitié de la recette sans dire au revoir ni merci. Quand on voit l’accueil qui a été le nôtre, ce qu’on a mis en place pour les recevoir du mieux possible dans un contexte pas facile, avec un timing d’organisation très court… »
Wallemme a ensuite enchaîné dans des propos rapportés par RMC : « c’est un club professionnel qui s’est en plus qualifié. Je respecte profondément le FCSM, mais il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers (le club a été rétrogradé administrativement en National en 2023, ndlr), mais ce n’est pas notre problème. » Pour rappel, bien que la tradition veuille qu’un club professionnel laisse sa part de la recette au club amateur en Coupe de France, cela n’a rien d’une obligation.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer