Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe de France

CdF : Béthune enrage contre Sochaux

Par André Martins
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
S. Béthunois 2-4 Sochaux

Après l’élimination du Stade Béthunois par Sochaux (4-2) en 32es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de Béthune, Jean-Guy Wallemme, a exprimé sa déception concernant le partage de la recette de billetterie. Selon lui, les Doubistes sont partis avec la moitié de la recette sans même remercier l’équipe locale : « ils sont partis avec la moitié de la recette sans dire au revoir ni merci. Quand on voit l’accueil qui a été le nôtre, ce qu’on a mis en place pour les recevoir du mieux possible dans un contexte pas facile, avec un timing d’organisation très court… »

La suite après cette publicité

Wallemme a ensuite enchaîné dans des propos rapportés par RMC : « c’est un club professionnel qui s’est en plus qualifié. Je respecte profondément le FCSM, mais il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers (le club a été rétrogradé administrativement en National en 2023, ndlr), mais ce n’est pas notre problème. » Pour rappel, bien que la tradition veuille qu’un club professionnel laisse sa part de la recette au club amateur en Coupe de France, cela n’a rien d’une obligation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Sochaux
S. Béthunois

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Sochaux Logo Sochaux
S. Béthunois Logo Stade Béthunois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier