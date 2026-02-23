Le FC Barcelone songe à recruter une star de Ligue 1 plutôt que Marcus Rashford

Marcus Rashford au FC Barcelone, c’est un pari réussi. Arrivé en terres catalanes l’été dernier, alors qu’il n’était pas forcément l’option numéro 1 des Blaugranas pour renforcer l’attaque, l’Anglais s’est très vite adapté à sa nouvelle équipe et il a vite été performant. Dans un rôle de joker offensif, il profite tout de même d’un temps de jeu conséquent, et affiche notamment 9 buts et 9 passes décisives en 29 rencontres entre Liga et Ligue des Champions, dont 17 en tant que titulaire.

L’attaquant des Three Lions est heureux en terres catalanes et souhaite que son prêt se transforme en transfert définitif. Seulement, son cas divise en interne. Certains haut-placés du club souhaitent ainsi le conserver et lever son option d’achat de 30 millions d’euros, mais d’autres dirigeants sont un peu moins enthousiastes et ne sont pas totalement convaincus. Du moins, pas au point de lâcher une telle somme en temps de crise. Forcément, le club a aussi d’autres alternatives… Le nom de Jan Virgili, ancien du Barça et performant à Mallorca actuellement, est ainsi souvent revenu dans la presse ces dernières semaines.

Le Barça le suit depuis longtemps

Comme l’indique Sport, le Barça pense sérieusement à Malick Fofana, l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais, présenté comme une menace pour la place de Rashford au Barça. Sur la touche depuis le mois d’octobre à cause d’une blessure à la cheville, le joueur de 20 ans est suivi depuis très longtemps par la cellule de recrutement barcelonaise. Le média indique que son prix serait sensiblement similaire à celui de Rashford, autour des 30 millions d’euros.

Mais forcément, Fofana est bien plus jeune et sur le plan financier, payer 30 millions d’euros pour lui plutôt que pour Rashford semble un meilleur choix. Affaire à suivre donc, même si on imagine que tout dépendra aussi du futur président du club, alors que les élections présidentielles se tiendront le 15 mars. En cas de changement de direction, les choses pourraient complètement changer…