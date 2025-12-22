L’Eintracht Francfort a trouvé le remplaçant d’Elye Wahi

Samedi, nous vous avons révélé en exclusivité que l’OGC Nice tente le coup Elye Wahi. Puis, nous vous avons précisé dimanche que le Français, dans le dur à l’Eintracht Francfort, s’était laissé tenter par le projet azuréen et avait donné son accord.

De son côté, le club allemand s’est déjà mis en quête de son successeur. Sky Germany assure que Francfort négocie avec Newcastle pour obtenir le prêt avec option d’achat de William Osula. L’attaquant de 22 ans est emballé, lui qui est déjà d’accord avec l’Eintracht.