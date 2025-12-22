Le Napoli domine Bologne et remporte la Supercoupe d’Italie

Naples a remporté la Supercoupe d’Italie en s’imposant avec autorité face à Bologne (2-0), à Riyad. Dans une finale globalement maîtrisée par les hommes d’Antonio Conte, les Napolitains ont rapidement pris le contrôle du jeu grâce à leur intensité et à leur solidité défensive. La différence est venue de David Neres, décisif juste avant la pause avec une première réalisation à la 39e minute, permettant à Naples de rentrer aux vestiaires avec un avantage logique.

Au retour des vestiaires, Naples a poursuivi sur le même rythme et n’a laissé que très peu d’espoirs à Bologne. Une nouvelle fois, David Neres s’est illustré en doublant la mise à la 57e minute, scellant définitivement le sort de la rencontre. Malgré quelques tentatives de réaction des hommes de Vincenzo Italiano, Bologne n’est jamais parvenu à inquiéter sérieusement Milinković-Savić. Solide, discipliné et efficace, Naples s’offre ainsi un nouveau trophée et confirme l’impact immédiat de Conte sur le banc napolitain.