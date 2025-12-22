Bordeaux : Bruno Irles défend son adjoint sanctionné pour propos homophobes

Après l’élimination des Girondins de Bordeaux en 32es de finale de la Coupe de France face au Puy (1-0), Bruno Irles est revenu sur la suspension de Wilfrid Rastoll, entraîneur des gardiens, sanctionné neuf mois ferme pour des propos injurieux et homophobes lors du tour précédent contre Mazères (4-3). « On parle beaucoup de mon adjoint, qui a pris récemment en première décision neuf mois ferme de suspension (plus trois mois avec sursis). Je suis à côté de l’adjoint lors des faits. J’écoute, je sais et j’ai l’honnêteté. (…) C’est faux. J’aime que les choses justes soient dites », a démenti le coach bordelais.

Contre la décision de la commission de discipline de la FFF, Bruno Irles a précisé que le club allait faire appel de la sanction : « je sais ce qu’a dit mon adjoint. Je ne me permettrais pas de faire une attestation sur l’honneur avec des propos mensongers. Je peux comprendre que l’arbitre n’entende pas tout. (…) Je veux le dire, le club est derrière moi pour faire appel de cette décision. » Il a conclu en dénonçant les deux cartons rouges qu’il juge « injustes » reçus par son équipe et un penalty polémique en fin de match face au Puy, regrettant l’absence de VAR qui aurait pu aider l’arbitre.