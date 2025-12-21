Real Madrid : Florentino Pérez prend position dans la polémique Vinicius Jr !

C’est reparti. Samedi soir, Kylian Mbappé a certes égalé un record historique de Cristiano Ronaldo avec 59 buts sur une année civile, tout comme les Merengues ont obtenu une précieuse victoire contre Séville (2-0). Mais c’est surtout de Vinícius Júnior dont on parle ce dimanche en Espagne. Sifflé lors de son remplacement en fin de match, l’attaquant brésilien a encore fait des siennes sur les réseaux sociaux, et ce n’est clairement pas passé inaperçu.

La suite après cette publicité

Dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, l’ancien de Flamengo a publié des photos avec une légende très claire : « … ». Puis, il a changé sa photo de profil, troquant un cliché de lui portant le maillot du Real Madrid pour une photo de lui avec le maillot de la sélection brésilienne. Pour les médias madrilènes, c’est un message très fort envoyé par le numéro 7 à tout le madridismo, et on semble avoir atteint un point de rupture et de non-retour, alors que les supporters merengues avaient déjà été très agacés par son attitude sur le banc lors du match de Copa del Rey contre Talavera.

La suite après cette publicité

Florentino Pérez du côté de Vinícius Júnior

Et comme l’explique AS, la direction du Real Madrid semble avoir choisi son camp dans cette histoire. L’état-major du club se range ainsi du côté du joueur, qu’il soutient contre vents et marées. S’il est vrai que Florentino Pérez a mis un petit coup de pression au joueur récemment, afin qu’il améliore son niveau de performance sur le terrain, le patron madrilène reste convaincu qu’il doit être considéré comme une star de l’équipe. Tout comme il est conscient du travail réalisé par la vedette de la Canarinha et du sérieux du joueur, avec qui le dialogue serait très fluide.

Alors que la gronde continue du côté des supporters merengues, les décideurs madrilènes n’ont donc aucun problème avec le Brésilien. Est-ce une stratégie pour le convaincre de rester, alors que son contrat expire en 2027 ? C’est une possibilité, et pour l’instant, force est de constater que les choses n’avancent pas vraiment dans le sens du club de la capitale espagnole…