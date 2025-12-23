MU : Ruben Amorim appréhende déjà la blessure de Bruno Fernandes

Coup dur pour Bruno Fernandes et Manchester United. Le capitaine a quitté le terrain à la mi-temps lors de la défaite contre Aston Villa (2-1), et cela a de quoi inquiéter l’entraîneur Ruben Amorim. Le Portugais craint désormais une indisponibilité de Fernandes, qui n’a manqué que 17 matchs depuis son arrivée en Angleterre en 2020, et s’attend également à ce que Kobbie Mainoo soit absent pour le match de Boxing Day contre Newcastle.

« C’est une blessure des tissus mous, je pense qu’il va rater quelques matchs, je ne sais pas exactement. On verra. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de choses que vous ne pouvez pas contrôler. », a déclaré Ruben Amorim sur l’international portugais, avant de préciser : « C’est un joueur qui est toujours en forme, donc il pourrait récupérer assez bien. Je pense que Kobbie Mainoo est forfait, Bruno est forfait. On verra. Pas d’excuses, il faut gagner le prochain match et nous allons essayer de le gagner. » De son côté, Aston Villa a signé sa 10e victoire consécutive, grâce à un doublé spectaculaire de Morgan Rogers, sa deuxième victoire seulement en 27 matchs de Premier League à domicile contre les Red Devils.