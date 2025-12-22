Menu Rechercher
Théo Hernandez n’a pas oublié l’occasion de Kolo Muani contre l’Argentine

Par André Martins
Theo Hernandez avec les Bleus @Maxppp

Désormais à Al-Hilal, Theo Hernandez s’est confié longuement sur sa période à l’AC Milan dans une interview à La Gazzetta dello Sport. Interrogé également sur les chances de la France au Mondial 2026, le latéral de 28 ans n’a pas oublié la parade d’Emiliano Martinez sur la frappe de Randal Kolo Muani :

« Oui. Parfois, je repense à l’occasion de Kolo Muani en 2022… J’espère qu’il y aura aussi l’Italie », a-t-il confié. Les Bleus auront l’occasion de se rattraper dans six mois…

