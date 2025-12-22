Brésil : Neymar va être opéré du genou

Neymar s’est rendu dimanche à Belo Horizonte pour subir une arthroscopie du genou gauche, une intervention qui sera réalisée par le docteur de la Seleção, Rodrigo Lasmar. Selon L’Équipe, le spécialiste, déjà intervenu par le passé sur les métatarses du Brésilien, doit traiter une gêne persistante au ménisque qui a perturbé le joueur de 33 ans lors de la fin du championnat. Malgré cette blessure, l’ancien Parisien a joué un rôle clé dans le maintien de Santos, avec cinq buts et une passe décisive lors des quatre dernières journées du Brasileirão.

À l’issue de cette opération, Neymar observera une période de convalescence et ne devrait pas retrouver les terrains avant le mois de février. Alors que son contrat avec Santos arrive à échéance le 31 décembre, le quotidien français informe également qu’une prolongation de six mois est envisagée. Le Peixe se montre confiant et le joueur privilégie la stabilité afin de mettre toutes les chances de son côté pour retrouver la sélection brésilienne sous Carlo Ancelotti et disputer une quatrième Coupe du monde.