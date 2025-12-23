Brésil : Neymar opéré avec succès

Neymar, qui vise une quatrième participation à la Coupe du Monde dans un peu plus de six mois, a été opéré ce lundi du genou gauche afin de faire disparaître des douleurs persistantes. Réalisée par le docteur Rodrigo Lasmar, médecin de la Seleção, l’intervention consistait en « une arthroscopie pour traiter une lésion du ménisque médial ». Il s’agit de la troisième opération réussie du praticien sur le joueur, après deux précédentes sur ses métatarses.

« Le joueur Neymar da Silva Santos Junior a été opéré ce lundi matin (22/12) à l’hôpital Mater Dei Nova Lima par le Dr Rodrigo Lasmar et son équipe. Une arthroscopie a été réalisée pour traiter une lésion du ménisque médial. L’opération a été un succès et l’athlète se porte bien. Neymar Jr. quittera l’hôpital en début d’après-midi ce lundi et entamera immédiatement son processus de rééducation, qui sera coordonné par son kinésithérapeute Rafael Martini », indique le communiqué du Peixe. Éloigné des terrains au moins jusqu’à début février, Neymar devrait prolonger son contrat avec son club formateur pour six mois, un bail court destiné à lui offrir les chances de participer au Mondial 2026.