Thierry Henry rend un hommage bouleversant à ses enfants

Lors de la cérémonie de remise du prestigieux « BBC Sports Personality of the Year Lifetime Achievement Award », Thierry Henry a livré un discours bouleversant, plaçant ses quatre enfants au cœur de son hommage. Très ému, l’ancien attaquant des Bleus, du FC Barcelone et d’Arsenal a reçu le trophée des mains de ses enfants, expliquant que ce prix ne lui appartenait pas uniquement : « ma plus grande peur, c’est de ne pas être un bon père. Je n’ai pas toujours été présent… Ce prix est donc le vôtre, pas le mien. Vous m’éduquez. Vous me sauvez de mes traumatismes et vous me montrez ce que signifie être humain, vulnérable et empathique. Alors, s’il vous plaît, soyez indulgents avec moi, et merci d’être vous. » Ces mots ont révélé une facette intime et sensible du légendaire joueur des Gunners, soulignant l’importance de la famille dans sa vie après une carrière sportive exceptionnelle.

Henry n’a pas seulement évoqué ses enfants, il a aussi partagé sa gratitude envers son parcours et ceux qui l’ont accompagné : « le football m’a tout donné et je m’y suis investi à fond. Être reconnu comme faisant partie de son histoire grâce à ce prix pour l’ensemble de ma carrière et avoir marqué de mon empreinte les fans et mes coéquipiers est quelque chose que je n’oublierai jamais. » Dans une ambiance chaleureuse, il a également glissé avec humour : « je suis Français, fier de l’être, mais je suis Londonien », remerciant ses anciens coéquipiers et entraîneurs à Arsenal. Les organisateurs de la BBC et les légendes du football, comme David Beckham, ont salué l’impact de Thierry Henry sur et en dehors des terrains. La star anglaise a d’ailleurs déclaré : « Thierry, je veux t’adresser mes félicitations. Bravo pour tout ce que tu as accompli sur le terrain, bien sûr, et tout ce que tu as continué à faire en dehors des terrains. Tu as tout gagné dans ce jeu. » La BBC a quant à elle souligné que Henry avait « redéfini ce que signifie être un footballeur moderne », saluant son « talent », son « intelligence » et son « impact », faisant de lui un lauréat méritant et une figure emblématique pour les générations futures.