Thierry Henry va être récompensé par la BBC pour l’ensemble de sa carrière

Figure emblématique d’Arsenal et du football anglais, Thierry Henry s’apprête à recevoir une distinction majeure. L’ancien attaquant français sera honoré ce jeudi lors de la cérémonie BBC Sports Personality of the Year 2025, organisée par la BBC, où il se verra remettre le Lifetime Achievement Award, une récompense qui salue l’ensemble de sa carrière et son impact durable sur le sport en Angleterre. À 48 ans, Henry rejoint ainsi un cercle très fermé de légendes déjà distinguées par ce prix, aux côtés de légendes du football mondial telles que Pelé, Sir Bobby Charlton et David Beckham.

Auteur de 228 buts en 377 rencontres avec Arsenal, Thierry Henry demeure le meilleur buteur de l’histoire du club londonien. Double champion d’Angleterre et triple vainqueur de la FA Cup, il a marqué l’histoire de la Premier League, notamment avec la saison invincible des Gunners en 2003-2004. Quadruple Soulier d’or, il détient également le record du nombre de passes décisives sur une saison (20), à égalité avec Kevin De Bruyne. Ému par cette reconnaissance, le Français a déclaré : « Le football m’a tout donné et je lui ai tout donné. Être reconnu comme faisant partie de son histoire avec ce prix d’excellence pour l’ensemble de ma carrière et avoir laissé ma marque auprès des fans et de mes coéquipiers est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis », a-t-il réagi, ému par cette reconnaissance.